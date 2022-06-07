سيسري الاكتتاب بأسهم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم المصرية، من 12 يونيو إلى أول يوليو، بسعر طرح 1.02 جنيه (0.05 دولار) للسهم، بحسب بيان حكومي يوم الثلاثاء.

وتستهدف شركة النادي المملوك للحكومة - والتي تأسست كأول شركة لكرة قدم في مصر مطلع 2021 – جمع نحو 98 مليون جنيه (5.2 مليون دولار) لزيادة رأس مالها إلى 200 مليون جنيه (10.7 مليون دولار) من خلال الطرح العام.

وهي بذلك أول شركة رياضية تُدرج أسهمها في البورصة.

وكانت الشركة قد جمعت 37 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) من طرح خاص أقدم عليه مستثمرون عرب ومصريون.

وتعود نشأة النادي إلى عام 1963، وهو أحد أكبر الأندية الجماهيرية في محافظة الغربية، ويطلق عليه مشجعوه "زعيم الفلاحين".

ويقع نادي غزل المحلة على مساحة 45 فدان، ويمتلك استاد شهير يتسع لنحو 29 ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس، ومبنى حمام سباحة، ونادي للرماية وآخر للكشافة.

وتأهل الفريق إلى الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، بعد عدة سنوات من اللعب في الدرجة الثانية. وفاز الفريق بالدوري مرة واحدة في موسم 1972-1973.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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