مع بدء اليوم الـ 13 للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران - التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي - لا تزال الأسواق متفاعلة مع تصاعد التوترات واستمرار الهجمات الإيرانية ضد دول خليجية ومخاوف انقطاع إمدادات النفط.

النفط والذهب

عادت أسعار النفط للارتفاع ووصلت العقود الآجلة لخام برنت لمستوى 100 دولار للبرميل، مع تزايد المخاوف من انقطاع الإمدادات واستهداف إيران لسفن بعد أن أغلقت مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط العالمي.

وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مستعد بعد لإنهاء الحرب في إيران قالت الأخيرة إنه على العالم أن يستعد لنفط بسعر 200 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الإمارات تتداول العقود الآجلة لخام برنت حول 98 دولار للبرميل، فيما تتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حول 93 دولار للبرميل.

أما الذهب فقد سجل تراجعات تحت ضغط ارتفاع الدولار، وتداول بحلول نفس التوقيت عند 5,154 دولار للأونصة.

البورصات العربية

افتتحت أسواق الإمارات تعاملات الخميس على تراجع مؤشراتها، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.3%.

فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط بشكل طفيف عند نحو 0.1%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا