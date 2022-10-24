تنوي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" الحكومية، طرح 10% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، وفقا لما نقلته صحيفة غلف نيوز الإماراتية.

وتأسست "إمباور"، عام 2003 في دبي، وتعتبر من أكبر مزودي خدمات تبريد المناطق في العالم.

وبحسب غلف نيوز، سيتم الإعلان عن النطاق السعري في 31 أكتوبر أي يوم البدء بفترة الاكتتاب التي ستسري لغاية 7 نوفمبر.

كانت وكالة بلومبرغ، نقلت عن مصادر لم تسمها، الجمعة، أن المؤسسة حصلت على قرض بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من بنك الإمارات دبي الوطني، لتمويل توزيعات أرباح قبل الطرح المرتقب.

للمزيد: بلومبرغ: إمباور الإماراتية تقترض 1.5 مليار دولار قبل طرح أولي مرتقب

يأتي الطرح الحكومي الجديد ضمن عدة طروحات سبق أن أعلنتها دبي في إطار خطة لتنشيط سوقها المالي.

إمباور هي شركة مملوكة لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"تيكوم". وتم إدراج أسهم في الشركتين بسوق دبي في وقت سابق هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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