

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بنوك استثمار للتقديم على أدوار في طرحها العام الأولي المحتمل لوحدة سيارات الأجرة التابعة لها، وفق ما أوردته رويترز الخميس عن مصدرين مطلعين.

تشهد عملية الاكتتابات الأولية زخم كبير في منطقة الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، حيث تعد الطروحات مصدر جيد للتمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

ونقلت الوكالة عن المصدرين إن هيئة الطرق والمواصلات تستهدف بيع حصص لشركة تاكسي دبي التابعة لها في الفترة من ديسمبر إلى يناير.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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