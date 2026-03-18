تستمر الحرب في إيران، الأربعاء - التي تصعد هجماتها ضد دول خليجية - للأسبوع الثالث على التوالي، وهي الجلسة الأخيرة في البورصات العربية قبل بدء إجازة عيد الفطر.

وبحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.4%، وفق بيانات السوقين.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي، بدعم ارتفاع أسهم البنوك، بعد أن آعلن مصرف الإمارات المركزي، مساء الثلاثاء عن حزمة شاملة لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على ​الصمود لدعم استقرار القطاع المصرفي. كما شهدت أسهم قطاع العقارات ارتفاع ملحوظ.

وخلال تعاملات الأربعاء، قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من 7% وسهم إعمار العقارية بأكثر من 5%.

وقال المركزي إن البنوك ستحظى بتعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى ​30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة ​بالدرهم والدولار الأمريكي.

يأتي هذا فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، صباح الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وتراجعت أسعار النفط، بعد توصل العراق وإقليم كردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط ​عبر ميناء جيهان التركي، مما خفف يعض الشيئ المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول نفس التوقيت تداولت العقود الآجلة لخام برنت فوق 101 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط حول 93 دولار للبرميل، حسب بيانات السوق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

