*تم التحديث بتفاصيل

لا تزال الأسواق تقيم إمكانية فتح مضيق هرمز، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الاثنين عملية "تحرير السفن" فيما تعرضت سفن لهجمات فيما أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران تسببت في إصابات متوسطة.

والمضيق المغلق منذ الحرب المندلعة نهاية فبراير يعبر منه نحو خمس النفط العالمي وهو ممر رئيسي لصادرات النفط الخليجية، وقد سبب إغلاقه ضغوط على الأسعار مع مخاوف من نقص الإمدادات.

تفاصيل الأسواق

(وفق بيانات السوق)

وخلال تعاملات الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط بعد أن قفزت بنحو 6% يوم الاثنين. وقد أعلنت شركة ميرسك أن سفينة ألايانس فيرفاكس التي ترفع العلم الأمريكي، غادرت الخليج عبر ​مضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أمريكية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود ​الآجلة لخام برنت إلى 113.27 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 104.14 دولار، بحلول الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت الإمارات.

أما الذهب فارتفع في المعاملات الفورية إلى 4,550 دولار للأونصة بحلول نفس التوقيت.

وبحلول نفس التوقيت، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.1% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.7%، كما تراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنحو 0.8% ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 0.4%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا