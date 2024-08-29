أُدرجت شركة مصنع بترول ناس السعودية للمشتقات البترولية، في السوق الموازية "نمو" وبدأت التداول يوم الأربعاء، مع تزايد الإقبال على السوق التي تحتاج متطلبات إدراج أقل.

وتنشط عمليات الإدراج المباشر في السوق السعودية - التي تعد من أوائل الأسواق الخليجية التي تسمح بالإدراج المباشر - وهي عملية تسهل تداول أسهم الشركة بدون عملية الاكتتاب.

ويتداول سهم الشركة ضمن قطاع المواد الأساسية بالسوق الموازية، وخلال تعاملات الخميس عوض السهم جزء من خسائره في أول يوم تداول.

كان سعر السهم قد تراجع بأكثر من 26.5% في يومه الأول الأربعاء ليغلق عند مستوى 36 ريال للسهم (9.6 دولار) مقارنة بسعر افتتاح 49 ريال. وبحلول الساعة 11:30 صباح الخميس بتوقيت السعودية تداول السهم عند 38 ريال.

خلفية عن الشركة

(وفق مستند الإدراج، وموقعها الرسمي)

تأسست الشركة في 2010، ومقرها الرياض، وتنتج زيوت التشحيم لمحركات البنزين والديزل، والمنتجات النفطية المكررة.

تبيع الشركة منتجاتها في السوقين المحلية والدولية وتعد الإمارات سوق التصدير الأبرز للشركة، ويبلغ رأس مالها حاليا 30 مليون ريال.

خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح الشركة بنحو 35.8% على أساس سنوي، ليسجل نحو 5 مليون ريال، رغم تراجع المبيعات بأكثر من 10%.

انخفاض المبيعات، أرجعته الشركة إلى انخفاض أسعار البيع بشكل أساسي، لكنها تمكنت من تحقيق ربح أكبر من خلال انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 18% أي بمعدل أكبر من انخفاض المبيعات، وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والزكاة رغم زيادة المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

تسعى مصنع بترول ناس، لتصبح "المزود الرائد لزيوت محركات السيارات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030"، وتقوم بأعمال تطوير لخطوط الإنتاج الحالية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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