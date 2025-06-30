حصلت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات على موافقة البورصة السعودية للانتقال إلى السوق الرئيسية بعد أكثر من 3 سنوات من التداول في سوق نمو.

بدأ التداول على أسهم عزم في مارس 2022، بعد إدراج مباشر لأسهمها في سوق نمو، الذي يتطلب قيود أقل لقيد الشركات، فيما يتاح للشركات المتداولة فيه الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسي بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

ويلزم للانتقال للسوق الرئيسي أن يبلغ الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية للشركة الراغبة في الانتقال خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب 200 مليون ريال سعودي (53.3 مليون دولار) وتوافر سيولة كافية للأسهم.

ووفق قواعد الإدراج في البورصة السعودية، يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الراغبة في الإدراج في نمو 10 مليون ريال فيما تبلغ هذه القيمة 300 مليون ريال في حال الإدراج في السوق الرئيسية.

وسبق أن تم رفض طلب شركة عزم نهاية العام الماضي، للانتقال للسوق الرئيسية لعدم استيفاء الشروط، قبل أن تعيد تقديم طلبها ويتم قبوله.

عزم في سطور

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست عام 2017، وتعمل الشركة في تقديم خدمات الأعمال والاستشارات الإدارية، والخدمات الرقمية وتطوير المنصات.

- حققت إيرادات بنحو 189 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2025، بنمو 22.4% على أساس سنوي.

- نمت أرباحها في نفس الفترة بأكثر من 34% إلى نحو 26.8 مليون ريال.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا