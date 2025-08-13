*تم التحديث بتفاصيل

تستعد شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة السعودية والعاملة في مجال مواد البناء والخدمات السكنية والتجارية، لبدء الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة تداول السعودية خلال الفترة من 19 الى 20 أغسطس الجاري، وفق بيانات الشركة.يأتي الطرح العام الأولي وسط انتعاش للاكتتابات في البورصة السعودية، التي استحوذت على نحو 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف بـ "المركز" للخدمات المالية والاستشارات.

وستبلغ حصيلة طرح نحو 4.8 مليون سهم تمثل 30% أسهم مجموعة منزل التسويق للتجارة نحو 408 مليون ريال (109 مليون دولار)، عقب تحديد سعر السهم النهائي بنحو 85 ريال سعودي.

وتأسست الشركة في 2005، ويبلغ رأسمالها الحالي نحو 160 مليون ريال، وحققت مبيعات بقيمة 390 مليون ريال في 2024، ولديها نحو 38 صالة عرض لمنتجاتها في السعودية والصين وإسبانيا والإمارات.



التسلسل الزمني لعملية الطرح

(وفق بيانات الشركة عن عام 2025)

مارس: الشركة تحصل على موافقة هيئة السوق المالية على طرح 4.8 مليون سهم تمثل 30% من الأسهم.



يوليو: أعلنت الشركة عن نيتها للطرح العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

- الشركة قالت إنها ستطرح 4.8 مليون سهم (100% من الأسهم المطروحة) للمؤسسات المشاركة بشكل مبدئي على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد.



أغسطس: تغطية الاكتتاب في شريحة المؤسسات بنسبة 967% من إجمالي الأسهم المطروحة.

- بدء مرحلة اكتتاب الأفراد خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس 2025.

- تخصيص نحو 960 ألف سهم تمثل 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد.

