رفعت شركة المحار القابضة القطرية المدرجة ببورصة قطر والعاملة بمجال خدمات قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ملكيتها في شركة يوروبيان اكيوبمنت المحلية، لتصبح مملوكة لها بالكامل عن طريق شركة تابعة.

وقد نمت عمليات الاستحواذ والاندماجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 580 صفقة من أصل 701 صفقة في المنطقة، بحسب تقرير إرنست ويونغ للخدمات المهنية والاستشارات.

كانت المحار القابضة، تمتلك عبر شركة تابعة لها، حصة 51% من روبيان اكيوبمنت التي تعمل في تجارة معدات البناء. وقد أعلنت المحار القابضة هذا الأسبوع، عن الاستحواذ على الحصة المتبقية من يوربيان اكيوبمنت مقابل 4 مليون ريال قطري (1.1 مليون دولار) لتعزيز أنشطة التشغيل.

المحار القابضة في سطور

- تأسست في 2014، فيما يمتد نشاطها لأكثر من 30 عام.

- أُدرجت في سوق الشركات الناشئة بقطر في يونيو 2023، ثم انتقلت فبراير الماضي للسوق الرئيسية بالبورصة.

- نمت إيراداتها خلال العام الماضي بأكثر من 17% إلى 800.4 مليون ريال قطري.

- حققت أرباح صافية بنحو 35.2 مليون ريال في 2024 بنمو 63.7% على أساس سنوي.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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