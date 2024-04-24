تعتزم شركة "مياهنا" السعودية، المطور والمشغل للحلول في مشاريع المياه والصرف الصحي، إجراء طرح عام أولي وادراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تداول).

وستطرح الشركة، حسب بيانها يوم الأربعاء، نحو 48.3 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ، وقالت إن إجمالي الأسهم التي سيتم طرحها مملوكة حاليا لشركة رؤية العالمية للاستثمار وهي شركة استثمارية سعودية قابضة تستثمر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، التي تبدأ من 28 أبريل وتنتهي في الثاني من مايو، وقبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، وفق بيان الشركة.

وستبدأ فترة الاكتتاب في أسهم مياهنا للمستثمرين الأفراد يوم 21 مايو القادم وتنتهي في 22 من نفس الشهر.

وعينت "مياهنا" شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي، وفق بيان الشركة.

ماذا نعرف عن "مياهنا"؟

(بحسب بيان الشركة)

- تأسست "مياهنا" كشركة مساهمة سعودية في عام 2008.

- مملوكة بالكامل لشركة رؤية العالمية للاستثمار.

- واحدة من أوائل شركات تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المملكة.

- توفر حلول في قطاع المياه بما في ذلك إنتاج المياه وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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