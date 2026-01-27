تستهدف شركة زيلا كابيتال المصرية، وهي بنك استثمار، تنفيذ الطرح العام الأولي الذي ستديره لشركة "الوطنية لإدارة الموانئ النهرية" بنهاية الربع الثاني من 2026، وفق مصطفى الشنيطي الشريك الإداري لـ زيلا كابيتال ورئيس قطاع بنوك الاستثمار، لزاوية عربي.

وأضاف الشنيطي أنه من المتوقع أن تبلغ حصة الطرح 40% من أسهم الشركة.

"شغالين على طرحين، طرح منهم في المراحل المتقدمة.. الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.. نأمل بنهاية الربع الثاني يكون تم طرحها في البورصة،" وفق الشنيطي.

وبحسب الشنيطي، الطرح العام الأولي الآخر المحتمل سيكون في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات، مضيفا أن العملية لا تزال في مراحلها المبكرة، وربما يتم تنفيذ هذا الطرح بنهاية 2026 أو أول 2027 بدون ذكر تفاصيل أخرى أو اسم الشركة.

يتوقع انتعاش الطروحات العامة الأولية في مصر خلال هذا العام، مع الإعلان عن نية عدد من الشركات في قطاعات مختلفة طرح أسهمها في السوق. وقد بدأ هذا الأسبوع الطرح العام الأولي لشركة جورميه الغذائية.

سريعا: خلفية وسياق

(بحسب المواقع الرسمية للشركات التالي ذكرها)

تعمل شركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية في مجال النقل واللوجستيات وتقوم بتشغيل ميناء طناش النهري في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وميناء التبين بالإسكندرية.

والشركة تتبع شركة القلعة المصرية الشهيرة التي تأسست في 2004 وتعمل من خلال عدد من الشركات التابعة في عدة قطاعات بينها الأسمنت والطاقة بالإضافة للنقل واللوجستيات.

كانت القلعة قد أفصحت في بيان للبورصة المصرية في نوفمبر 2025 عن نيتها دراسة إمكانية طرح 5 شركات تابعة خلال عامين تتضمن شركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.



