يقدم التقرير مراجعة شاملة عن التحديات التشغيلية، الاعتبارات الاستراتيجية ودراسات حالة عالمية وإقليمية عن منظومة الإيداع المركزي للأوراق المالية في المنطقة العربية.

ويطرح كذلك رؤى مباشرة من مسح أجراه اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) حول مراكز الإيداع العربية. يمكن التعرف على تفاصيل أكثر واستكشاف المسارات الاستراتيجية المستقبلية من خلال التقرير.

(إعداد: فادي قانصو، ترجمة: أحمد السيد علي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي وسليم الجندي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلمطول

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا