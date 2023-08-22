

تدرس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية الحكومية عروض من مستثمرين أجانب لبيع جزء من حصتها في شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، بحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية يوم الثلاثاء.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية وتسعى لجذب استثمارات أجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه والذي يتمثل في بيع حصص في شركات، لزيادة التدفقات الدولارية مع انخفاض سعر الجنيه.

والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر.

ووفق البيان، تلقت القابضة الكيماوية وهي المساهم الرئيسي في الشرقية للدخان عروض لبيع حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة نحو 50.95%.

وقال مصدر مطلع على الملف لزاوية عربي، إن الشركة القابضة تلقت عرضين من شركتين عاملتين بالسوق المحلي، وأنه سيتم التفاوض معهما من خلال المزايدة للوصول لأعلى سعر للصفقة المحتملة.

"يجري حاليا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها" وفقا للبيان الذي أشار إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.

(إعداد: جيهان لغماري وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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