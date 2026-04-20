تتعرض الأسواق لضغوط تراجع آمال التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط وتعطيل المرور في مضيق هرمز، إلى ارتفاع أسعار النفط، وتضرر بعض أسواق الأسهم العربية.

وبحلول الساعة 11:10 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 5.6% عند 95.4 دولار للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب ​تكساس الوسيط الأمريكي 5.9% إلى 88.83 دولار للبرميل، وفق بيانات السوق.

كان المضيق قد تم فتحه نهاية الأسبوع لأول مرة منذ بدء الصراع أواخر فبراير الماضي، قبل أن يعاد إغلاقه مرة أخرى بعدها بيوم واحد.

واحتجز الجيش الأمريكي سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران، فيما قالت طهران إنها سترد على ذلك، معلنة عدم مشاركتها في الجولة الثانية لمحادثات السلام، التي ​كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار ⁠الثلاثاء.

وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.3% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%، في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، وفق بيانات السوق.

وبحلول نفس التوقيت، تراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنسبة 0.24%، ومؤشر البورصة القطرية 0.4%، والمؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنحو 0.1%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

