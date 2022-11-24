تدرس مجموعة مغربي السعودية، طرح أعمالها المتعلقة بالمستشفيات للاكتتاب العام المقبل وعينت شركة Rothschild & Co كمستشار مالي وبنك HSBC كمدير رئيسي لإدارة العملية، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر يوم الخميس.

ومجموعة مغربي التي تعمل أيضا في بيع منتجات البصريات وطب العيون، تأسست عام 1955 في جدة، وتدير حاليا أكثر من 32 مستشفى في الشرق الأوسط، إلى جانب مراكز طبية أخرى للأنف والأذن والحنجرة.

تنشط الطروحات في البورصة السعودية، وسط زخم اكتتابات في دول الخليج عامة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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