حددت شركة لين الخير لتجارة الجملة السعودية، النطاق السعري لطرح 23.5% من أسهمها في السوق الموازي نمو بين 65 ريال سعودي (17.3 دولار) و69 ريال للسهم الواحد، بحسب بيان نشرته بورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وأعلنت شركة "يقين كابيتال" المالية باعتبارها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل، في بيان للبورصة السعودية، أن شركة لين الخير للتجارة ستطرح نحو 958.8 ألف سهم.

وستبدأ عملية بناء وتسجيل الأوامر يوم الأحد 4 ديسمبر على أن تنتهي في 8 ديسمبر.

يمتلك مؤسس الشركة هو عبدالله محمد عبدالله آل شريم نحو 38% من الأسهم، ومن المقرر أن تنخفض حصته بعد طرح الشركة إلى 29.08%، وفق نشرة الطرح.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال.

ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يبلغ الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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