*تم التحديث بتفاصيل

تتحسس الأسواق فرصة للتعافي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلي إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المندلعة في الشرق الأوسط منذ أكثر من شهرين من شأنها إعادة تدفق السفن عبر مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط العالمي.

كانت واشنطن قد بدأت عملية تحرير السفن من مضيق هرمز من خلال مرافقة السفن التي تعبر عبره، لكن ترامب قال الثلاثاء، إنه سيوقف مؤقتا هذه العملية، مشيرا إلى تحقيق تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران. وبينما لم يقدم ترامب تفاصيل عن الاتفاق لكن أسعار النفط تراجعت على إثر ذلك.

تفاصيل الأسواق

(وفق بيانات السوق)

وخلال تعاملات الأربعاء، انخفضت العقود ​الآجلة لخام برنت إلى 106.26 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 98.56 دولار، بحلول الساعة 1 ظهرا بتوقيت الإمارات.

أما الذهب فارتفع في المعاملات الفورية إلى 4,699 دولار للأونصة بحلول نفس التوقيت.

وبحلول نفس التوقيت، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.3% فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.3%. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنحو 3% ومؤشر بورصة مصر الرئيسي 2.3%.

