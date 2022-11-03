حددت شركة مجموعة كابلات الرياض السعودية، النطاق السعري لطرح أسهمها في البورصة بين 39 و 43 ريال ( 10.4 و11.5دولار)، وفقا لبيان الخميس.

وستطرح الشركة العاملة في مجال تصنيع وتصدير أسلاك وكابلات الاتصالات والطاقة، 33 مليون سهم للاكتتاب العام بما يمثل 22% من رأسمالها.

وستبدأ فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري.

ووفقا لتقديرات بلومبرغ، فإن الطرح العام الأولي لكابلات الرياض قد تصل قيمته إلى 400 مليون دولار.

وتأسست مجموعة كابلات الرياض عام 1984 وتعمل في 34 دولة ومنطقة منها السعودية والإمارات والعراق، ولديها ما يزيد عن 3 آلاف عميل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة وبلومبرغ.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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