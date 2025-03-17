تولى عبد الله الأنصاري، منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، بداية من الأحد 16 مارس 2025، وفق قرار مجلس إدارة البورصة المُعلن في بيان.

وأصبح الأنصاري رئيس تنفيذي لبورصة قطر، بعد أن تولى عبدالعزيز العمادي المنصب بالوكالة لأكثر من عامين منذ أغسطس 2022.

وتأسست بورصة قطر في عام 1995، وبدأت عملياتها رسميا عام 1997 تحت اسم سوق الدوحة للأوراق المالية.

الأنصاري في نقاط

(وفق بيان بورصة قطر)

- حاصل على بكالوريوس في المالية من جامعة قطر الحكومية، وماجستير في الاقتصاد.

- عمل في جهاز قطر للاستثمار - الصندوق السيادي لقطر- منذ عام 2011.

- تولى منصب مدير الصناديق القطرية في جهاز قطر للاستثمار خلال الفترة 2022- 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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