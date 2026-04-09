وافقت البورصة المصرية، على القيد المؤقت للشركة المصرية للسبائك الحديدية "إفاكو" الحكومية، المتخصصة بإنتاج السبائك التي تدخل في صناعة الحديد والصلب، وفق بيان للبورصة هذا الأسبوع.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

والشركة هي واحدة من 6 شركات حكومية وافقت البورصة المصرية على قيدها مؤقتا - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها. وتستهدف الحكومة قيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل الجاري.

نبذة عن إفاكو

(حسب موقعها الإلكتروني وبيانات رسمية)

- تعمل إفاكو منذ نحو 50 عام، وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية.

- يبلغ رأسمالها المصدر 300 مليون جنيه (5.7 مليون دولار).

- يقع مصنعها في مدينة إدفو جنوب مصر، بطاقة إنتاجية نحو 50 ألف طن سنويا.

- تصنع السبائك الحديدية كمنتج رئيسي إلى جانب تصنيع غبار السيلكا وهي مادة تدخل في صناعة الخرسانة.

- تصدر نحو 80% من إنتاجها للخارج.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

