تباين أداء بعض البورصات العربية خلال تعاملات الأحد، وسط تقلبات وضع تشغيل مضيق هرمز، الذي فتح لأول مرة منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي أمام السفن نهاية الأسبوع، قبل أن تعيد إيران إغلاقه.

وافتتحت البورصة السعودية التعاملات في المنطقة الحمراء، وبحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت القاهرة، تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 0.2%. وأسواق الإمارات عطلة رسمية الأحد.

وبحلول نفس التوقيت تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.33% بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر طفيفا بنحو 0.1%، فيما قفزت البورصة المصرية بأكثر من 2% في انطلاق التداولات.

وقد تم فتح المضيق بعد التوصل يوم الخميس، لهدنة 10 أيام بوساطة أمريكية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران لوقف إطلاق النار في لبنان. لكن إيران أعادت فرض قيود على المضيق يوم السبت وسط تقارير تفيد بإطلاق نار على بعض السفن.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا