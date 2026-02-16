تدرس شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ "فاليو" والمدرجة ببورصة مصر، التوسع في سوقين عربيين جديدين، فيما تستعد للعمل في الأردن بعد الحصول على رخصة تشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق وليد حسونة الرئيس التنفيذي في تصريحات خلال فعالية بالقاهرة الاثنين.

"بنبص على أسواق في المنطقة العربية.. احنا حاليا بندرس سوقين،" وفق حسونة، دون الإفصاح عن السوقين الجديدين المستهدفين أو المدى الزمني للتوسع فيهما.

خلفية سريعة

تعمل فاليو في مصر منذ 2017، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إف جي القابضة المصرية المدرجة ببورصة مصر. بدأ التداول على أسهم فاليو بعد إدراج مباشر في بورصة مصر في يونيو 2025 بسعر مرجعي 0.777 جنيه (0.01 دولار) للسهم.

وقد تم تحديد سعر الإدراج عند نفس السعر الذي تمت به عملية توزيع جزء من أرباح مجموعة إي إف جي المحتجزة على المساهمين في صورة أسهم في شركة فاليو، وفقا للقيمة الدفترية وليس القيمة الاسمية أو العادلة، وذلك بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفق بيانات السوق، تداول سهم فاليو الاثنين عند 12.150 جنيه.

الأردن

تسعى فاليو للعمل في الأردن، وقد أعلنت في يناير 2026 حصولها على موافقة البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها في السوق الأردني.

لكن حسونة قال الاثنين، إن الشركة تترقب الحصول على الرخصة التشغيلية لبدء نشاطها فعليا، متوقعا أن تحصل على الرخصة من البنك المركزي الأردني وبدء التشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف حسونة، أن التوسع في الأسواق الجديدة سيكون بعد التأكد من تحقيق مستهدفات الشركة بسوق الأردن.

"شايفين عندنا قدرة كبيرة على التوسع.. مش هناخد أي خطوة غير لما نطمئن أن (في) الأردن خدنا الرخصة، اشتغلنا، بنحقق الأرقام اللي احنا توقعناها،" وفق حسونة.

