تواصل مجموعة أوكيو للطاقة الحكومية في عُمان طرح شركات تابعة لها للاكتتاب العام، آخرها طرح عام أولي مرتقب لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، بعد الزخم الذي شهده اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

تنشط الطروحات الأولية في منطقة الخليج وسط منافسة بين الأسواق لاستقطاب الاكتتابات، فيما تسعى عُمان وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس للتوسع وتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن خطة جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات.

خلفية سريعة

تعد أوكيو للصناعات الأساسية رابع شركة تابعة لمجموعة أوكيو للطاقة سيتم إدراجها في سوق مسقط، والثانية هذا العام بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

سبق أن طرحت المجموعة شركتين تابعتين للاكتتاب العام الماضي هما: أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز.

كان طرح أوكيو للاستكشاف والإنتاج جاذب للمستثمرين، ما جعله أكبر طرح عام أولي في السلطنة، مع حجم طلبات بأكثر من 5 مليار دولار، فيما تم تقييم الشركة بنحو 8 مليار دولار.

تفاصيل عن الشركة والطرح

(وفق موقعها الرسمي وتقارير إعلامية)

- تعتزم أوكيو للصناعات الأساسية طرح ما يصل إلى 49% من رأس المال للاكتتاب العام في بورصة مسقط.

- ستحتفظ مجموعة أوكيو للطاقة بنحو 51% من أسهم أوكيو للصناعات الأساسية بعد الطرح. ويحق للمساهم البائع تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية الاكتتاب.

- يُتوقع أن يبدأ الاكتتاب في نوفمبر الجاري، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويُتوقع إدراج الأسهم في بورصة مسقط الشهر المقبل.

- يُتوقع أن تتراوح قيمة أوكيو للصناعات الأساسية ما بين 1 - 1.5 مليار دولار عند الإدراج.

- تعمل شركة أوكيو للصناعات الأساسية في إنتاج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال.

- لدى الشركة 3 مصانع للإنتاج، وتحصل على المواد الخام بموجب عقد طويل الأجل مع شركة الغاز المتكاملة (IGC) الحكومية، من خلال شبكة خطوط أنابيب تديرها أوكيو لشبكات الغاز التابعة لمجموعة أوكيو.

- تصدر أوكيو للصناعات الأساسية كامل إنتاجها من الميثانول وغالبية إنتاجها من منتجات الغاز البترولي المسال (البروبان والبيوتان والمكثفات والغاز البترولي المسال).

- حققت أوكيو للصناعات الأساسية إيرادات بقيمة 510 مليون دولار في 2023.

- لدى الشركة مشروع توسعة لمصنع الميثانول مقرر تنفيذه في عام 2028، ضمن خططها للنمو، كما تسعى للتوسع من خلال الصناعات التحويلية وإدراج الأمونيا الزرقاء والخضراء والميثانول في إنتاجها بحلول 2040.

- تعتزم أوكيو للصناعات الأساسية توزيع الأرباح مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح، مع مراعاة خطط الإنفاق لكن لا يوجد ضمان بتوزيع أرباح أو حجم التوزيعات إذا تمت.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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