خلفية سريعة عن الخبر

(وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

تعتزم الشركة العامة للأشغال بالمغرب، وهي مجموعة عائلية عاملة في قطاع البناء والبنية التحتية، طرح عام أولي لحصة 20% من أسهمها في السوق الرئيسية ببورصة الدار البيضاء.

تنوي الشركة بيع ما يصل إلى 12 مليون سهم، لجمع ما قد يصل إلى 5.04 مليار درهم مغربي (543 مليون دولار) من خلال الاكتتاب في الفترة بين 1-8 ديسمبر المقبل.

حددت الشركة سعر الطرح عند 420 درهم لفئة المستثمرين المؤهلين، وبسعر 340 درهم للعاملين فيها، وأتاحت للمستثمرين الأفراد الاكتتاب بسعر بين 380 و 420 درهم وفق شروط تتعلق بعدد الأسهم.

يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 25.2 مليار درهم مغربي. فيما يتوقع بدء تداول السهم يوم 16 ديسمبر 2025.

سبق وأن سعت الشركة لطرح أسهمها في السوق المغربي وذلك في 2007 وحصلت حينها على الموافقات اللازمة لكن بوادر الأزمة المالية العالمية جعلتها تؤجل الخطوة.

ويتداول في بورصة الدار البيضاء 8 شركات بقطاع البناء ومواد البناء.

نظرة على الشركة

(حسب نشرة الطرح وتصريحات صحفية)

- تعمل منذ بداية السبعينات، وأنجزت أكثر من 1000 مشروع بناء في عدة مجالات بينها الطرق، المؤسسات، الفنادق والسدود.

- تعمل أيضا في 6 دول إفريقية بينها السنغال، الكاميرون وكوت ديفوار.

- تبني حاليا أكبر ملعب كرة قدم في المغرب ضمن استعدادات استضافة كأس العالم في 2030.

- تتوقع نمو حجم أعمالها بنهاية العام الجاري بما يقرب من 29% على أساس سنوي إلى نحو 14 مليار درهم، على أن تصل إلى نحو 20 مليار درهم بحلول 2031.

- تستهدف التوسع في السعودية مستفيدة من نمو قطاع البناء مع استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

