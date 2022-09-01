وقعت شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية "طاقة" اتفاق نهائي للاستحواذ بالكامل على شركة المنصوري لخدمات البترول ومقرها في أبوظبي، وفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي لطاقة يوم الخميس.

ولم تذكر الشركة قيمة الصفقة، لكنها تتوقع إغلاقها في الربع الأخير من عام 2022 بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة واستيفاء الشروط الأخرى.

وقالت طاقة إن الاستحواذ سوف يمكنها من توسيع نطاق خدماتها في مجال خدمات الآبار من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن الشركتين

شركة طاقة: تأسست عام 2003، وتقدم الشركة المنتجات والخدمات لصناعة الطاقة في السعودية، وتمتلك الحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 45% من أسهمها، وفقا لحساب الشركة على موقع لينكدإن.

شركة المنصوري لخدمات البترول: تأسست عام 1977 في أبو ظبي، وتقدم خدمات متكاملة في مجال الطاقة وتعمل في 14 دولة، ومن بين عملائها شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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