تعتزم الشركة البحرينية للترفيه العائلي، المدرجة ببورصة البحرين، زيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم جديدة لصالح شركة ديفيدند جيت كابيتال كمستثمر استراتيجي، وهي خطوة ضمن صفقة اندماج محتملة، حسب بيان الشركة للبورصة الاثنين.

كانت ترافل للضيافة القابضة - التابعة لـ ديفيدند جيت كابيتال - وقعت مع الشركة البحرينية للترفيه العائلي في نهاية 2024، اتفاقية ملزمة مشروطة تتعلق بالاندماج المقترح بين الشركتين.

تعمل الشركة البحرينية للترفيه العائلي في قطاع الترفيه في البحرين منذ التسعينات، وتدير مطاعم بنظام الامتياز في البحرين تحت أسماء "بينيجانز" و"كوتشينا إيطاليانا" و"كازبا" للتموين.

أما ديفيدند جيت كابيتال هي شركة للاستثمار في الأسهم الخاصة، تأسست عام 2017 مقرها البحرين، وتركز على قطاعات معينة تتضمن: الرعاية الصحية، الضيافة والعقارات. وهي الشركة الأم المالكة لشركة ترافل للضيافة العاملة في قطاع المشروبات والأغذية.

وحسب بيان الاثنين، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة البحرينية للترفيه العائلي على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من مليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار) إلى 2.38 مليون دينار عبر إصدار 13.8 مليون سهم جديد، لصالح ديفيدند جيت كابيتال.

وبموجب صفقة الاندماج المحتملة، ستمتلك ديفيدند جيت كابيتال حصة 58% من الشركة البحرينية للترفيه العائلي، حسب البيان.

وتخضع عملية إصدار الأسهم الجديدة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

