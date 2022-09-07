وافق مجلس إدارة شركة تابعة لمجموعة جي بي اوتو المصرية، على التفاوض مع شركة شيميرا أبوظبي لبيع 45% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي، وفقا لبيان أرسلته جي بي اوتو إلى البورصة المصرية يوم الأربعاء.

وفقا للبيان، ستتفاوض شيميرا، مع شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية وهي - مملوكة بنسبة 99.99% من شركة جي بي اوتو- لشراء نسبة غير مباشرة هي 45% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي.

ولم تذكر جي بي اوتو قيمة الصفقة المتوقعة، لكنها قالت إن العمل جارٍ للحصول على موافقة الجهات المعنية.

وتأتي الصفقة في وقت يزداد فيه إقبال المستثمرين الخليجيين على الاستحواذ على حصص في شركات مصرية حكومية وخاصة إذ اشترت شيميرا مؤخرا حصة أغلبية في بنك استثمار بلتون.

للمزيد: شيميرا الإماراتية تعلن إتمام الاستحواذ على 55.9% من بلتون المصرية

نبذة عن الشركات

شيميرا الإماراتية

هي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي وتتولى إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات المحلية والعالمية.

جي بي اوتو

هي شركة عائلية أسسها صادق وكمال غبور، تحت اسم "غبور إخوان" في أربعينات القرن الماضي، وتعمل في مجال السيارات كما تقدم خدمات التمويل غير المصرفي.

جي بي كابيتال للاستثمارات المالية

تأسست عام 2015 وتتولى مهام أنشطة التمويل.

جي بي للتأجير التمويلي

هي شركة تابعة لشركة جي بي غبور أوتو، وتأسست عام 2008، لتوفير الحلول التمويلية في مجال العقارات والسيارات وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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