صندوق شعاع للأسهم السعودية هو الصندوق السادس الذي سيتم إطلاقه وفقاً لهيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC)

قيمة الأصول المدارة من قبل منصة صندوق هيكلية شركات الخلايا المدمجة ستزيد عن350 مليون دولار أمريكي

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن إطلاق صندوق جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC). وستدير الصندوق، الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، شركة "شعاع جي إم سي" المحدودة ("شعاع جي إم سي") التابعة والمملوكة بالكامل لشركة شعاع.

يهدف صندوق شعاع للأسهم السعودية الجديد إلى الاستفادة من الإمكانات المتنامية للأسهم السعودية والخليجية، وتوفير بوابة استراتيجية لشركات الاستثمار الإقليمية والعالمية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للاستثمار في السوق السعودي الذي يشهد نمواً متسارعاً. وسيستثمر صندوق شعاع للأسهم السعودية بشكل أساسي في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية إلى جانب بعض الاستثمارات المخصصة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيدار صندوق شعاع للأسهم السعودية من خلال التركيز على الاستثمار في مجموعة واسعة من الصناعات. ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في محفظة من الأسهم ذات القيمة المضافة والتي تمتلك سقفاً مرتفعاً للنمو عبر خليط من نماذج الأعمال الرئيسية والناشئة. ويتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق زيادة في رأس المال على المدى البعيد مع تقدير قيمة رأس المال حسب المخاطر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين خيار تلقي توزيعات أرباح دورية من خلال فئة أسهم توزيعات أرباح منفصلة. وسيتم فتح حساب صندوق المستثمر المؤهل للمستثمرين الراغبين في الاشتراك من خلال بنك "Allfunds"، المنصة الرائدة لتوزيع الاستثمارات، أو من خلال الاشتراك المباشر.

كانت "شعاع" قد اعتمدت هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC) في سوق أبوظبي العالمي عام 2020 لإطلاق استراتيجيات تمويل متميزة ضمن إطار هذه الهيكلية للاستفادة من فئات الأصول الأكثر طلباً مثل الأسهم والصكوك والأصول الاستراتيجية المتعددة عبر الاقتصادات القوية والمرنة. ومع إطلاق صندوق شعاع للأسهم السعودية، أضحى لهيكلية شركات الخلايا المدمجة ستة صناديق بما في ذلك صندوق شعاع للصكوك العالمية، وصندوق شعاع للأسهم العالمية، وصندوق شعاع لأسهم أمريكا الشمالية، وصندوق نجوم النشط، وصندوق نجوم المتوازن، وبإجمالي حجم أصول مدارة يبلغ 350 مليون دولار أمريكي.

وتتولى "شعاع جي إم سي" إدارة الصناديق الستة المذكورة وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة.

وبهذه المناسبة، قال أجيت جوشي، المدير العام ورئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في "شعاع كابيتال": "باتت دول مجلس التعاون الخليجي قوى مؤثرة في الاقتصاد العالمي مع تفانيها لتحقيق التنويع الاقتصادي وتبني استراتيجيات تنموية رائدة. وفي ضوء الاهتمام المتزايد للمستثمرين بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن الصناديق المُدارة التي أطلقتها ’شعاع كابيتال‘ وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة تدعم هذه المساعي بشكل فعال وتساعد على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة. ويوفر صندوق الأسهم السعودية الجديد فرصاً مناسبة أمام المستثمرين للاستفادة من إمكانات النمو وتنويع محافظهم الاستثمارية".

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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الموقع الإلكتروني: www.shuaa.com

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وفيسبوك: www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc

حول شركة شعاع جي إم سي المحدودة

شركة شعاع جي إم سي المحدودة مرخصة كشركة تحوطية مرخصة من الفئة 2 وخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وهي مسجلة تحت الرقم 000001199 وعنوانها المسجل في سوق أبوظبي العالمي، برج الخاتم الطابق 32، صندوق بريد: 764606، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. يرجى العلم أن الأداء السابق قد لا يكون مؤشرا على النتائج المستقبلية.

لا تشكل هذه الوثيقة عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أو التوصية بأي مصالح كانت في أي ورقة مالية أو منتج أو خدمة تقدمها "شعاع كابيتال" أو أي من شركاتها التابعة بصرف النظر عن الإشارة إلى هذه الورقة المالية أو المنتج أو الخدمة ضمن هذه الوثيقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء السابق للشركة لا يمكن اعتباره مؤشراً على نتائجها المستقبلية.