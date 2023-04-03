عينت شركة لومي لتأجير المركبات وبيع السيارات المستعملة في السعودية بنك الاستثمار "السعودي الفرنسي كابيتال" والمجموعة المالية "هيرميس" لترتيب بيع 30% من أسهمها في طرح عام أولي مخطط له، حسب وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين الاثنين.

في ديسمبر الماضي، أعلنت مجموعة سيرا القابضة السعودية العاملة في قطاع السفر والنقل - والتي تتبع لها لومي - عن نيتها طرح 30% من أسهم لومي للاكتتاب أو ما يعادل 16.5 مليون سهم.

ماذا نعرف عن لومي؟

(حسب موقع الشركة)

تعمل الشركة في تأجير السيارات والدراجات النارية وبيع السيارات المستعملة في السعودية.

وتمتلك أسطول يتألف من أكثر من 19,000 مركبة.

وفي أواخر 2022، تم افتتاح أول صالة عرض لبيع السيارات المستعملة في الرياض حيث كانت الشركة منذ أن بدأت نشاط بيع السيارات المستعملة في 2016 تفعل ذلك من خلال البيع المباشر أو المزايدة.

باعت الشركة خلال 2022 أكثر من 2000 سيارة، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها في عام 2023 إلى ما يقارب الـ 5,500 سيارة.

وللمملكة طموحات كبيرة في قطاع النقل. وأطلقت نوفمبر الماضي شركة "سير" كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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