تعتزم شركة الهنا والتكامل لتجارة الألمنيوم الإماراتية، طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق كيرلس باخوم، مستشار الشركة والرئيس التنفيذي لشركة SPADE WEALTH للاستشارات، لزاوية عربي.

تنشط الطروحات العامة الأولية في البورصات الخليجية، فيما تتوسع الشركات المصرية في أسواق الخليج في ظل انتعاش القطاعات غير النفطية ضمن خطط تنويع الاقتصادات بعيدا عن النفط.

"(نستهدف) طرح شركة الهنا والتكامل في بورصة أبوظبي في الربع الأول من 2027،" وفق باخوم مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الحصة المستهدفة للطرح خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستشاري الطرح.

بحسب باخوم، تعمل شركة الهنا والتكامل في الإمارات منذ 3 أعوام، وأن الهدف من الطرح العام الأولي المرتقب تمويل توسعات الشركة في السعودية وهي سوق تستهدف دخولها مستقبلا.

وتعمل الشركة حاليا على ترتيب جولة تمويل لجمع 40 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية ومبيعاتها، وفق باخوم.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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