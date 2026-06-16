تعتزم شركة المداواة التخصصية الطبية السعودية، المدرجة في السوق الموازية ببورصة السعودية "نمو"، الانتقال للسوق الرئيسي، وقد عينت شركة سهيل للمحاماة والاستشارات القانونية السعودية، مستشار قانوني لعملية الانتقال، وفق بيان المداواة للبورصة الثلاثاء.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

تفاصيل أكثر

تأسست شركة المداواة عام 2014، وتم إدراجها في سوق نمو عام 2024، وتدير مستشفى المداواة التخصصية الطبي التابعة لها بمنطقة عسير بالمملكة.

كما تمتلك المداواة، شركة صفوة الفرسان الذراع اللوجستي المسؤول عن إدارة وتشغيل مرافق الضيافة والأغذية بالمستشفى، كما أسست شركة للخدمات الإدارية في مصر لدعم عملياتها.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق في يونيو 2025، على انتقال الشركة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية، وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وعينت مستشار مالي كما تعاقدت في يونيو 2026 مع شركة لتقديم خدمات الفحص المالي النافي للجهالة.

- في العام الماضي، أعلنت الشركة تنفيذ أعمال توسعة في مستشفى المداواة بسبب الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال، وإضافة مشاريع جديدة في المستشفى بما يعزز نمو الشركة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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