قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية الحكومية "كيما" إنها تحولت للربحية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو بعد أن تكبدت خسائر في الفترة نفسها من العام السابق له.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، أنها سجلت أرباح صافية بعد الضرائب في السنة المالية 2021-2022 بنحو 651.5 مليون جنيه ( 33.1 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 1.4 مليار جنيه ( 71.1 مليون دولار) خلال السنة المالية السابقة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إيرادات الشركة بأكثر من 3 أضعاف، لتسجل 4.4 مليار جنيه (223.6 مليون دولار) بنهاية يونيو الماضي.

واستفادت الشركات المصرية المصدرة للأسمدة من ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتنتج مصر نحو 10 ملايين طن سنويا من النترات والأسمدة الآزوتية وغير الآزوتية، وهي ضعف ما تحتاجه مصر من الاستهلاك المحلي، بحسب تصريحات نقلتها إحدى الصحف المحلية عن عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية – التي تملك كيما.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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