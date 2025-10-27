عينت شركة حلواني اخوان للمنتجات الغذائية السعودية والمدرجة في البورصة السعودية، رئيس تنفيذي جديد وهو محمد سمير، الذي سيبدأ مهام عمله في 10 نوفمبر 2025، بعد استقالة صخر جمجوم من هذا المنصب، وفق بيان من الشركة الأحد.

وشركة حلواني اخوان واحدة من أقدم شركات الأغذية في المنطقة العربية ويعود نشاطها إلى منتصف التسعينيات وتعمل في تصنيع منتجات الألبان، العصائر، اللحوم المجمدة وغيرها. ولديها مصانع في السعودية ومصر. وأدرجت في تداول سنة 2008.

من هو الرئيس التنفيذي الجديد؟

(وفق بيان الشركة وحسابه على لينكدان)

- مصري، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1989.

- عمل لنحو 30 سنة في شركة بروكتر آند جامبل، لمنتجات النظافة والعناية الشخصية والمدرجة ببورصة نيويورك، وذلك حتى عام 2018. وكان آخر منصب له فيها: رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند. وعمل في مصر، دبي، وجنيف خلال وقته بالشركة.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليَسرة فودز للأغذية في الكويت خلال الفترة من مارس 2020 وحتى منتصف 2023.

- شغل منصب عضو في مجلس إدارات عدد من الشركات، بينها الشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني المصرية والمدرجة ببورصة مصر، وكذلك شركة الصافي دانون لمنتجات الألبان.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا