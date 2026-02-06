تقف صناعة المستشار المالي الآلي في مصر، على أعتاب نمو كبير. مع أنها لا تزال في مراحلها الأولية إلا أن مشهد التقاء التطور التكنولوجي وتغييرات سلوك المستثمرين والبيئات التنظيمية الداعمة يقدم فرصة لتقدم هذه الصناعة.

ومن خلال تحليل البنية التحتية، المشهد القانوني، والوضع الراهن لخدمات المستشار المالي الآلي، يطل بنا هذا التقرير على قدرات هذه الصناعة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية داخل مصر. للتفاصيل اضغط هنا.

(إعداد: عمرو حسين الألفي، ترجمة: أحمد السيد علي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي وسليم الجندي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلمطول

