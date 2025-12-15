تنوي مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمملوكة بحصة أغلبية لـ القابضة ADQ - صندوق سيادي في أبوظبي - زيادة حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المصرية والمدرجة في بورصة مصر، لدعم خططها التوسعية، وفق بيانات وإفصاحات رسمية.

تأسست الإسكندرية لتداول الحاويات عام 1984 وهي مدرجة في بورصة مصر منذ 1995 وتعمل على محطتين رئيسيتين بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

أما موانئ أبوظبي فتأسست في 2006 ومدرجة منذ 2022، وتعمل في أكثر من 50 دولة منها مصر.

من يمتلك الإسكندرية لتداول الحاويات؟

(وفق بيانات رسمية)

تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي عبر شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج الإماراتية حصة 19.3% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من خلال صفقة استحواذ نفذتها في نوفمبر 2025.

اشترت موانئ أبوظبي هذه الحصة عن طريق الاستحواذ على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي السعودي مقابل 13.24 مليار جنيه أو ما يعادل 279 مليون دولار.

وكانت الشركة السعودية اشترت حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات - التي تخارجت منها في نوفمبر - في أغسطس 2022 ضمن برنامج حكومي مصري للتخارج من عدد من الشركات المملوكة للدولة.

وتستحوذ القابضة ADQ - الشركة الأم لمجموعة موانئ أبوظبي - من خلال شركتها التابعة ألفا أوركس على 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مما يرفع حصة ADQ في الإسكندرية لتداول الحاويات بشكل غير مباشر - عن طريق شركاتها - إلى 51.3%.

ماذا تريد موانئ أبوظبي؟

(وفق إفصاحات المجموعة)

- تستهدف موانئ أبوظبي، الحصول على حصة أغلبية في شركة الإسكندرية للحاويات، من خلال شراء نحو 32% منها تضاف إلى حصتها البالغة 19.3% حاليا عبر عرض شراء تنوي تقديمه مما يرفع حصتها الإجمالية إلى 51.3%.

- وفي حال تمت الصفقة، سيحتفظ مساهمو الإسكندرية لتداول الحاويات من الحكومة المصرية بحصصهم. تمتلك جهات حكومية نحو 43% من الإسكندرية لتداول الحاويات، وفق أحدث بيانات صادرة الشهر الجاري. وهذا يعني أن موانئ أبوظبي سوف تشتري كل أو أغلب حصة ألفا أوركس.

- ويلزم القانون المصري الجهات الراغبة في الاستحواذ على حصة تقدر بثلث شركة مصرية مدرجة التقدم بالعرض لجميع المساهمين.

- حددت موانئ أبوظبي سعر السهم في عرض الشراء الإلزامي المرتقب عند 22.99 جنيه. فيما أغلق سهم الإسكندرية لتداول الحاويات الاثنين عند 25.5 جنيه.

- يتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الثاني من عام 2026، وسيكون ذلك مرهونا بالحصول على الموافقات اللازمة.

- تستطلع موانئ أبوظبي خيارات متعددة لتمويل عرض الشراء الإلزامي، دون تفاصيل إضافية عن هذه الخيارات.

- وبحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، تنوي مجموعة موانئ أبوظبي زيادة حصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات حتى 90% لاحقا لكن ذلك بشرط أن تبلغ حصتها 51% أولا. وهذا يعني أنها ستقوم وقتها بشراء حصص الحكومة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

