تستهدف مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير المصرية العاملة في صناعة الصلب وحديد التسليح، رفع حصتها في مجموعة "إي إف جي" القابضة المصرية للاستثمار المدرجة في البورصة المصرية، إلى ما يقرب من 15% خلال الشهر الجاري بتمويل من مصادر ذاتية، وفق محمد الجارحي الرئيس التنفيذي لمجموعة الجارحي لزاوية عربي.

ماذا نعرف مسبقا؟

تعتزم مجموعة الجارحي للاستثمار - من خلال شركات تابعة وأطراف مرتبطة - الاستحواذ على نحو 72.2 مليون سهم تمثل نحو 5.02% من أسهم "إي إف جي"، حسب بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري الأسبوع الماضي.

لم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى عن الصفقة المحتملة، أو موعدها.

وتعد "إي إف جي" من أشهر مقدمي الخدمات المالية في مصر حيث تعمل في عدة قطاعات منها القطاع البنكي، إدارة الأصول، خدمات الاكتتابات والتمويل غير المصرفي.

ما الجديد؟

بحسب الجارحي لزاوية عربي، رفعت مجموعة الجارحي حصتها في "إي إف جي" خلال الربع الأخير من 2025 إلى نحو 10% من 7.6% وتستهدف حاليا زيادتها إلى نحو 15%.

"كله تمويل ذاتي.. (الاستحواذ متوقع) بنهاية الشهر ده،" بحسب الجارحي دون تحديد قيمة متوقعة للصفقة التي ستتم عبر شراء الأسهم من السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن الصفقة ستجعل مجموعة الجارحي أكبر مستثمر في "إي إف جي".

