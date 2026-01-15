بدأت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية المصرية، إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية، وسط تأثير طفيف متوقع على القطاع أو البورصة، وفق محلل تحدث لزاوية عربي.

خلفية سريعة جدا

تقدمت اكرو مصر التي تأسست في 1977 وأدرجت ببورصة مصر 1982 بطلب للبورصة هذا الأسبوع للبدء في إجراءات الشطب الاختياري، لكنها لم توضح الجدول الزمني المتوقع لهذه العملية.

كان مجلس إدارة اكرو قد قرر الشطب الاختياري في أغسطس 2025، بسبب انخفاض نسبة التداول الحر من أسهم الشركة البالغة 7% عن النسبة الواجبة لاستمرار القيد البالغة 10% وعدم رغبة المساهمين في بيع حصصهم مع يعني صعوبة التوافق مع معايير القيد.

وتتوزع ملكية اكرو مصر بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير "ايكون" المصرية والمدرجة في بورصة مصر، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التابعة لشركة المقاولون العرب الحكومية.

وقد رفع مجلس الإدارة السعر المستهدف لشراء أسهم المتضررين إلى 129.29 جنيه (2.73 دولار) أي بسعر القيمة العادلة وفق تقييم المستشار المالي المستقل، بدلا من 100 جنيه كانت مقررة كحد أقصى لسعر السهم سابقا. أنهي سعر السهم تعاملات الأربعاء عند 125.5 جنيه.

وستكون الشركة هي الأولى التي تشطب أسهمها من السوق خلال 2026 فيما شهد العام الماضي شطب أسهم شركة حديد عز إحدى أشهر شركات حديد التسليح في مصر والتابعة لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز.

ما التأثير المتوقع؟

"هيبقي طبعا في أثر ولكنه هيكون محدود،" وفق إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات المصرية.

وأشار النمر، إلى أن قوة التأثير تتوقف على عوامل بينها: القيمة السوقية للشركة المغادرة للسوق، وحجم الأموال التي يتم إعادة ضخها مرة أخرى في أسهم أخرى نتيجة بيع أسهمها في عملية الشطب.

ولا يتوقع النمر، أن يكون لشطب اكرو من البورصة تأثير قوي على إجمالي السوق نظرا للتمثيل الضعيف لقطاعها.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، يمثل قطاع المقاولات والانشاءات الهندسية نحو 2.26% فقط من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.

لكن النمر، قال إن المساهمين المتخارجين من اكرو سيقيمون فرص أخرى في السوق خاصة في ظل التفاؤل السائد حاليا. ويتوقع أن تواصل البورصة ارتفاعها خلال العام الجاري بعد أن ارتفع مؤشرها الرئيسي بأكثر من 40% العام الماضي وبدعم من الإعلان عن طروحات مرتقبة وإجراءات جديدة لدعم السوق.

