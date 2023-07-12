ذكرت مجموعة طلعت مصطفى للعقارات والإنشاءات المصرية في بيان الأربعاء تفاصيل أكثر عن صفقة الاستحواذ على حصة من شركة حكومية تملك عدد من الفنادق التاريخية تم الإعلان عنها الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء أعلنوا الثلاثاء في مؤتمر صحفي، تفاصيل عقود صفقات أبرمتها الحكومة مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج طروحات حكومية - يتضمن 32 شركة - أعلنت عنه مصر في وقت سابق هذا العام كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت الصفقات بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق عن طريق زيادة رأس المال لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 700 مليون دولار.

تفاصيل بيان الأربعاء

في بيان للبورصة المصرية الأربعاء، قالت شركة طلعت مصطفى إن الذراع الفندقي التابع لها "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" ICON قد قدم عرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق إدارة 7 فنادق تاريخية في مصر.

وتضم محفظة الفنادق السبعة، سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موفينبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الأسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.

وقالت طلعت مصطفى، إنها عينت المجموعة المالية هيرميس مستشار مالي للصفقة. وبعد الاستحواذ سيرتفع عدد فنادق الشركة إلى 15 فندق، وستساهم في تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا