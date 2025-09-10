*تم تحديث أداء المؤشرات

تراجعت غالبية مؤشرات البورصات العربية بنسب طفيفة خلال تعاملات الأربعاء في أول يوم تداول بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة حماس في قطر.

ولدى الإغلاق، تراجع مؤشر السوق الرئيسية في بورصة السعودية تداول بنسبة 0.3%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.27%.

كما تراجع موشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.27%، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.3% وبورصة مصر بنسبة 0.8%.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن الضربة التي استهدفت مقرات سكنية في قطر الثلاثاء استهدفت كبار قادة حماس الذين دبروا هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل ووصفها بضربة "مبررة تماما"، فيما أدانت قطر الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

