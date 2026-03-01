*تم التحديث بتفاصيل

غطى اللون الأحمر مؤشرات بعض أسواق الأسهم العربية خلال تعاملات الأحد، في أول انطباع عن تأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والتي اندلعت السبت.

والسبت، شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران.

وبحلول الساعة 11:22 صباحا بتوقيت السعودية، الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية بنسبة 1.5% بعد أن هوت بنحو 5% لدى الفتح، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة تراجع 1.6% بعد افتتاح على تراجع بنحو 3%.

وبحلول نفس الوقت، انخفض المؤشر العام لبورصة عمّان بنسبة 2.1% فيما تراجع مؤشر البحرين العام 0.8% وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 3% بعد تراجع بنسبة 5.6% لدى الفتح.

بورصات مغلقة

نتيجة التداعيات، قررت بورصة الكويت إيقاف التداول اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وسوقا أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي عطلة اعتيادية يوم الأحد.

وكانت بورصة قطر قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتبار الأحد 1 مارس عطلة رسمية بمناسبة عطلة يوم البنوك.

وعلى صعيد متصل، يترقب المستثمرون أداء الأسواق العالمية بما في ذلك النفط والذهب مع عودة الأسواق العالمية للعمل يوم الاثنين، خاصة في ظل التوترات في منطقة البحر الأحمر الناتجة عن الأحداث.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا