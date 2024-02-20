تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الثلاثاء للمرة الأولى بعد صعود متتالي لمدة 6 جلسات، فيما استمر المؤشر السبعيني في الصعود للجلسة السابعة على التوالي محققا قمة تاريخية جديدة.

المؤشر الرئيسي

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" (EGX30) تعاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.4%.

جاء تراجع المؤشر مدفوعا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- بنسبة 1.8% ليغلق عند 81 جنيه، وبقيم تداول هي الأعلى خلال جلسة الثلاثاء بلغت نحو 981.4 مليون جنيه.

وكان سهم شركة بلتون القابضة -العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية- أكثر أسهم المؤشر انخفاضا بجلسة الثلاثاء، بتراجعه بنسبة 3.53%، بتداولات بنحو 579.3 مليون جنيه كثاني أكبر تداولات بعد التجاري الدولي.

كما تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى -العاملة في التطوير العقاري- بنهاية جلسة الثلاثاء بنسبة 0.64%، ليغلق عند 48 جنيه للسهم بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة عند 50.39 جنيه.

وشهد سهم شركة بالم هيلز للتطوير العقاري أعلى نسبة ارتفاع بالمؤشر الثلاثيني بلغت 10.13% الثلاثاء، ليغلق السهم عند 4.24 جنيه للسهم وهو أعلى سعر منذ يوليو 2018.

المؤشر السبعيني

وارتفع المؤشر السبعيني الثلاثاء بنسبة 2.22%، وواصل تحقيق قمة تاريخية جديدة ببلوغه مستوى 7,656.6 نقطة. ويضم المؤشر أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30.

وجاء سهم شركة "سوديك" كأكثر الأسهم ارتفاعا بالمؤشر خلال جلسة الثلاثاء، إذ قفز بنسبة 20% ليحقق قمة تاريخية جديدة عند 50.4 جنيه.

كما ارتفع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 13.37% الثلاثاء ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 11.7 جنيه.

وكان سهم إعمار مصر -العاملة بالتطوير العقاري- ضمن أبرز الأسهم المتراجعة الثلاثاء بالمؤشر السبعيني، بنسبة انخفاض 0.43%، بعدما كان السهم وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى أعلى سعر تاريخي خلال جلسة عند 7.23 جنيه.

قيمة التداول

بلغت قيم التداول نحو 7.7 مليار جنيه الثلاثاء مقابل 6.7 مليار جنيه الاثنين. واستحوذ القطاع العقاري على حوالي 27% من تداولات الثلاثاء.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 132.7 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 198.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا