الشركة تنتهي بنجاح من بناء سجل أوامر الاكتتاب ، وتجمع أكثر من 288 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 750 مليون دولار أمريكي)، ما يجعل قيمتها السوقية عند التداول حوالي 606 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي)

شهدت أسهم أوكيو لشبكات الغاز طلبات ضخمة تُقدر بـ 4 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث تم تغطية الأوامر بما يعادل 14 ضعفاً (شاملاً المستثمرين الرئيسيين).

حظيت الشركة بدعم قوي واستثنائي من المستثمرين المؤسسيين، حيث تم جمع حوالي 3.4 مليار ريال عماني (غير شاملةً المستثمرين الرئيسيين)، مما رفع مستويات تغطية الاكتتاب إلى حوالي 29 ضعف بالنسبة للفئة الأولى.

شارك في الاكتتاب أكثر من 155,000 مستثمر فرد بقيمة إجمالية تقدّر بـ 480 مليون ريال عماني بالنسبة للفئة الثانية.

تعكس النتائج المبهرة للاكتتاب الثقة القوية التي يمنحها المستثمرون المحلين والدوليين لرؤية واستراتيجية سلطنة عُمان فيما يتعلق بالأسواق المالية والبنية الأساسية.

يبلغ سعر الطرح النهائي للفئة الأولى المخصصة للمستثمرين غير الأفراد 140 بيسة للسهم الواحد، وهو الحد الأقصللنطاق السعري، فيما يبلغ سعر الطرح النهائي للفئة الثانية 126 بيسة للسهم الواحد، ما يمثل خصماً مقداره 10% على سعر الطرح النهائي البالغ 140 بيسة.

نجح اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز في جمع أكثر من 288 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 750 مليون دولار أمريكي)، ويعتبر صفقة تاريخية لمجموعة أوكيو وبورصة مسقط.

كم المتوقع أن يبدأ إدراج أسهم الشركة ب في بورصة مسقط في الرابع والعشرين من أكتوبر 2023 تحت الرمز “OQGN”، بقيمة سوقية تُقدّر بـ 606 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي)

مسقط، سلطنة عمان– أعلنت اليوم شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع (قيد التحول) بعد انتهائها بنجاح من بناء سجل الأوامر وعملية الاكتتاب بأن السعر النهائي للطرح، قد بلغ 140 بيسة للسهم الواحد.

فجاء ذالك نتيجةً للطلبات الضخمة الذي تلقتها الشركة من المستثمرين، وعليه فقد تم تحديد سعر الطرح النهائي وفقًا للحد الأقصى للنطاق السعري الذي وضعته أوكيو باعتبارها المساهم البائع.

وقد تم طرح بما يزيد عن2.1 مليار سهم ، أي ما يعدل 49% من رأسمال أوكيو لشبكات الغاز ، في صفقة سوف تعود على المساهم البائع بإيرادات إجمالية تُقدّر بـ 288 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 750 مليون دولار أمريكي)، مما يجعل هذه الصفقة أكبر اكتتاب عام تشهده سلطنة عُمان . الجدير بالذكر أن المستثمرين الرئيسيين قد التزموا بحوالي 89 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي)، علمًا أن حصة مجموعة أوكيو في رأسمال أوكيو لشبكات الغاز ستظل 51%.

شهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين يتجاوز حجم الاكتتاب للفئتين الأولى والثانية، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم أوكيو لشبكات الغاز حوالي 4 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي)، متجاوزاً حجم الطرح بحوالي 14 ضعفاً، بما في ذلك المستثمرين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول في أسهم الشركة في بورصة مسقط في الرابع والعشرين من أكتوبر 2023م تحت الرمز“OQGN” وبرقم تعريفي دولي للأوراق المالية OM0000009072، علمًا أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج و تكون 606 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي)، ما يجعلها ثالث أكبر شركة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية.

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي للبينة التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكاته نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. ونركز على الالتزام بأفضل معايير التشغيل والصيانة، حيث تستعين بفريق من الموظفين الموهوبين بلغ عددهم 480 موظفًا في 30 يونيو 2023، وتفخر الشركة بسجلها الحافل بتجاوز معدلات توفر الغاز بنسبة 99.9% طوال آخر 10 سنوات، وبلوغ متوسط زمن الاسترداد 17 دقيقة، وعدم تسجيل أي انقطاعات في إمدادت الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في مجال السلامة والصحة الوظيفية. تحرص الشركة على مصالح المجتمع والتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان في سياق عملياتها التشغيلية، وتسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والمساهمة في دعم المجتمع المحلي ودعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

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