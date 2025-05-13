يُتوقع أن تطلق بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة وهي سوق فرعية لجذب الشركات الخاصة والصغيرة والمتوسطة والناشئة للإدراج في السوق خلال شهرين، حسب بدر بن حمود الهنائي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط، لزاوية عربي الثلاثاء، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد بتونس.

تسعى بورصة مسقط لتنويع القطاعات وجذب الشركات، فيما تنتعش الطروحات العامة الأولية بدعم من طروحات حكومية كانت مركزة على قطاع الطاقة بطرح شركات تابعة لمجموعة أوكيو للطاقة، فيما نفذت الحكومة هذا العام أول طرح لشركة لوجيستيات وهي أسياد للنقل البحري.

"نتوقع خلال شهرين رح نطلق سوق يُعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة.. هذه رح تكون إضافة كذلك إلى بورصة مسقط،" وفق الهنائي.

وسيكون لدى الشركات الراغبة في الإدراج في هذه السوق الفرعية مجموعة من الحوافز وفق الهنائي دون مزيد من التفاصيل حول هذه الحوافز.

وتوقع الهنائي، أن تنشط الطروحات في قطاعات غير نفطية كالسياحة والزراعة في السنوات المقبلة.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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