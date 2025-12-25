تم اختيار ناصر الصديقي، لمنصب مدير عام بورصة الدار البيضاء خلفا لطارق الصنهاجي، حسب بيان من البورصة مساء الثلاثاء.

استمر الصنهاجي في منصب مدير عام البورصة نحو 5 سنوات قبل أن يتم تعيينه في أكتوبر 2025 كرئيس للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي الجهة الحكومية التي تراقب وتنظم سوق المال في البلاد.

يأتي التغيير في وقت تسعى فيه بورصة الدار البيضاء لجذب مزيد من الطروحات والإدراجات المباشرة. وقد استقبلت البورصة 3 شركات خلال طروحات عامة أولية منذ بداية سنة 2025 وهي: فيسين للتجهيزات الطبية، كاش بلس للتحويلات المالية، والشركة العامة للأشغال بالمغرب المتخصصة في البناء.

تفاصيل أكثر عن الصديقي

(حسب البيان وحسابه على لينكدان)

- حاصل على دبلوم خبير محاسب معتمد من فرنسا، وشهادات دولية في مجال تطوير وتنظيم أسواق المال.

- بدأ مسيرته المهنية في مجال الاستشارات والتدقيق وعمل في مكتب دولي للتدقيق بفرنسا.

- انضم منذ سنة 2009 للعمل في الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتقلد عدة مناصب آخرها منصب يتعلق بالإشراف على أنشطة مراقبة الأسواق والأصول.

- لديه خبرة في التمويل المستدام وسوق المشتقات، وقد عمل خلال الفترة 2022-2025 كرئيس هيئة تنسيق السوق الآجلة وهي هيئة حكومية مختصة بإدارة العقود الآجلة.

- سيبدأ مهام عمله كمدير عام لبورصة الدار البيضاء في 19 يناير 2026.

