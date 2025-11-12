خلفية سريعة

تدرس شركة سامانا للتطوير العقاري العاملة في العقارات الفاخرة ومقرها دبي، طرح أسهمها في سوق دبي المالي، حسبما نقلت بلومبرغ هذا الأسبوع عن الرئيس التنفيذي عمران فاروق.

وبحسب ما قاله فاروق لبلومبرغ، من المرجح أن تطرح الشركة حصة بين 15 و25% في طرح عام أولي بحلول نهاية عام 2026، حسب رغبة المستثمرين وظروف السوق حينها.

ويتداول في سوق دبي المالي 6 شركات في قطاع العقارات.

فماذا نعرف عن الشركة؟

(وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

- تأسست في 2017 وأطلقت أول مشاريعها في 2018 ووصل العدد إلى 30 مشروع.

- تعمل في دبي ولكن عملائها من عدة دول عربية وإقليمية.

- تبلغ حصتها السوقية نحو 4%.

- يتوقع أن ترتفع مبيعاتها للعام الجاري بنسبة 39% إلى 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، من 5.1 مليار درهم في 2024، وذلك بدعم من مستثمرين من أوروبا، مصر، لبنان وتركيا.

ماذا عن القطاع العقاري؟

بحسب تقرير صادر عن شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، لخدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في أكتوبر، فقد ارتفعت مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 22.7% في الربع الثالث من عام 2025 على أساس سنوي، فيما ازدادت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 31% لنفس الفترة.

أما في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، فقد استمر الأداء القوي في الربع الثالث من العام وتم تسجيل 1,388 معاملة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليون درهم إماراتي، ما يمثل ثاني أقوى أداء ربع سنوي على الإطلاق، وفق نفس التقرير.

#أخباراقتصادية

