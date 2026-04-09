وافقت البورصة المصرية على القيد المؤقت لشركة النهضة للصناعات "أسمنت النهضة" الحكومية العاملة بقطاع الأسمنت والصناعات الإنشائية، وفق بيان للبورصة الأربعاء.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت البورصة المصرية قد وافقت على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التى تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من القطاع الخاص. وتستهدف الحكومة قيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل الجاري.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(وفق موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على فيسبوك + بيان البورصة )

- تأسست عام 2008، وبدأت تجارب التشغيل في 2011، فيما انتظمت في الإنتاج عام 2012.

- تعمل في إنتاج أسمنت النهضة، من خلال مصنعها في صعيد مصر، بطاقة إنتاجية سنوية 1.5 مليون طن.

- يبلغ رأس المال المصدر 756 مليون جنيه ( 14.2 مليون دولار) وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية.

- تدرس الشركة حاليا مشروع لزيادة إنتاجها لـ 2.1 مليون طن سنويا.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

