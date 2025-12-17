الخبر سريعا

تعتزم شركة الوسائل الصناعية السعودية، العاملة في إنتاج الأنابيب، الانتقال من السوق الموازية بالبورصة السعودية نمو، إلى السوق الرئيسية، حيث أعلنت في بيان الاثنين، تقدمها بطلب ذلك للجهات المختصة.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

وشركة الوسائل الصناعية مدرجة في سوق نمو منذ يناير 2022.

نظرة سريعة على الشركة

(وفق بيانات رسمية)

- تعمل منذ أكثر من 40 عام في إنتاج أنابيب تُستخدم في عدة قطاعات كالغاز، الكهرباء، المياه والصرف الصحي.

- تمتلك عدة مصانع في السعودية، إضافة لمخازن وأسطول شاحنات للتوزيع في السعودية أيضا.

- تبيع منتجاتها في السعودية، كما تصدر لأكثر من 40 دولة، ولديها فروع تجارية في دول عربية مثل الإمارات ومصر.

- خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنحو 18.6% على أساس سنوي ليسجل 26.2 مليون ريال (7 مليون دولار). وقالت الشركة إن صافي الربح المحقق في التسعة أشهر الأولى من 2024 كان بسبب ربح غير مكرر نتج عن التخارج من استثمار في شركة تم بيعها.

