تعتزم شركة داندي القطرية المتخصصة في صناعة وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم، طرح عام أولي لحصة 40% من رأسمالها في السوق الرئيسية لبورصة قطر، وفق بيان للشركة الأحد.

يأتي هذا مع عودة الانتعاش للطروحات العامة الأولية في الخليج، وخاصة السعودية، فيما ينبئ هذا بعودة الاكتتابات العامة الأولية في بورصة الدوحة المتوقفة منذ عدة سنوات.

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تفاصيل أكثر عن الشركة والطرح المزمع

(وفق بيانات الشركة وموقعها الرسمي)

- تأسست داندي عام 1973، وتعمل في إنتاج وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم، ولدى الشركة شبكة توزيع تغطي السوق القطرية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

- يتضمن الطرح المزمع 41.2 مليون سهم تمثل 40% من الشركة.

- سيتم تخصيص 12.36 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الطرح للمستثمرين المؤسسيين.

- كما سيتم تخصيص 28.84 مليون سهم تمثل 70% من أسهم الطرح لاكتتاب الأفراد القطريين والشركات المؤسسة في قطر.

- يبلغ النطاق السعري المتوقع للطرح بين 5-5.2 ريال قطري (1.37- 1.42 دولار) للسهم.

- يحدد سعر البيع في الطرح وفق عملية البناء السعري حسب النطاق المعلن، مضاف إليه 0.01 ريال قطري لكل سهم كرسوم الطرح.

- لم يتم تحديد فترة الاكتتاب بعد.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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