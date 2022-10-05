سيتم التداول بأسهم شركة بيت التمويل الكويتي "بيتك" في بورصة البحرين بدءا من يوم الخميس 6 أكتوبر، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الأربعاء في بيان لبورصة الكويت.

وحصلت بيتك على موافقة إدراج أسهمها في بورصة البحرين في أغسطس الماضي.

تأسس "بيتك" عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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